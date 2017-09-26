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Союз Писателей Азербайджан о выступлении Ильхама Алиева эксклюзив

Автор: Отдел информации 

«Азербайджанские писатели с глубоким удовлетворением ознакомились с речью уважаемого Президента Ильхама Алиева на сессии ООН. Выступление посвященное  карабахскому конфликту, на основе неопровержимых фактов представило всему миру справедливую и законную позицию нашего народа , нашего государства», - говорится специальном заявлении Союза писателей, направленном в редакцию haqqin.az.

Далее в заявлении говорится: «Президент Армении, гордящийся своей собственной расправой над мирным населением – над женщинами, детьми, прямо в глаза был назван военным преступником. Заклеймит его с самой высокой политической трибуны мира – требовало немало мужества.

По сравнению с успехами Азербайджана в самых разных сферах – в политике, экономики, культуре, ]спорте жалкое положение Армении –результат политики узурпаторов из карабахского клана и весь мир стал свидетелем этого.

Безразличие к чудовищным деяниям армянских террористов в Ходжалы и других регионах Азербайджана, наглядный показатель двойных стандартов. Нерешительность в исполнении своих же собственных резолюций подрывает авторитет самой ООН.

Выступление Ильхама Алиева стала еще одним подтверждением воли и решимости политического курса Гейдара Алиева на современном этапе.

От имени Азербайджанских писателей выражаем нашему уважаемому Президенту искреннюю признательность и заявляем о своей полной поддержке политического курса нашего государства», - говорится в заявлении.

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