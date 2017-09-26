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В Швеции сожгли соборную мечеть

 

В шведском городе Эребру сгорела соборная мечеть. Об этом сообщает SVT.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны около 02:00 по местному времени. Огонь охватил практически все здание, позже рухнула крыша. Данных о жертвах и пострадавших нет.

По словам офицеров спасательной службы, им удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. В свою очередь полицейские сообщили, что по подозрению в поджоге они задержали мужчину 1997 года рождения. Его имя не разглашается.

Глава наблюдательного совета мечети Джамал Ламхамди заявил, что это «печальный день» для верующих. По его словам, местная мусульманская община насчитывает около 20 тысяч человек. Ламхамди также напомнил, что ранее в адрес руководства мечети поступали различного рода угрозы.

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