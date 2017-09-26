Эльчин Гулиев: «Надо привлекать больше силовиков к занятиям йогой»

В школе классической йоги при Центре культуре Службы государственной безопасности Азербайджана начинаются уроки прикладной йоги. Предполагается, что таким образом будет создана база для подготовки сертифицированных преподавателей йоги, сообщил haqqin.az инструктор первой в Баку школы йоги Эльчин Гулиев.

Азербайджанский гуру рассчитывает, что в будущем в эту школу будут привлечены известные преподаватели йоги из Индии и европейских стран. Школа в Баку одна из немногих на пространстве СНГ, где обучают классической йоге. В других странах существуют секции, имеющие лишь косвенную связь с индийской системой оздоровления. К примеру - фитнес-йога, йога для похудения и пр.

Окончившие бакинскую школу йоги смогут обучать этому древнему искусству и за рубежом.

Э.Гулиев отметил, что первая школа йоги создана благодаря общему тренду в нынешней государственной политике, направленнойу на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни. Он считает, что необходимо привлечь как можно больше сотрудников правоохранительных органов к занятиям йогой, прививающей устойчивость к стрессам, повышающей физическую и умственную работоспособность.

«К нам часто обращались работники МЧС, полиции, которым приходится сталкиваться с гибелью людей в авариях, ДТП и пр. Йога помогает снять негативное эмоционально-психологическое воздействие при таких ситуациях», - говорит Э.Гулиев.

В бакинской школе классической йоги проходить обучение в шести группах смогут до 300 человек в день.