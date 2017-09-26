Больше 300 человек эвакуировано из посольства Испании в Москве после анонимного звонка о будто бы заложенном в здании взрывном устройстве, сообщил Интерфаксу во вторник информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступило сообщение о взрывном устройстве, будто бы заложенном в здании посольства по адресу: Стремянный переулок, 31/1. Из диппредставительства эвакуированы более 300 человек. Ожидается прибытие сюда кинологов.

Сообщения о заминированности зданий в крупных городах России поступают с 10 сентября. На прошлой неделе источники в правоохранительных органах сообщили Интерфаксу, что за две недели из-за таких звонков пришлось эвакуировать из различных объектов свыше 250 тыс. человек.