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Российский генерал погиб в результате предательства

 

Данные предварительного расследования гибели в Сирии российского генерала Валерия Асапова подтверждают версию об утечке секретной информации к террористам, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР.

"Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения стороне, которая совершила обстрел", — сказал собеседник агентства.

Как сообщало минобороны РФ, руководитель группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ Асапов получил смертельное ранение.

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