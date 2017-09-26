Российский генерал погиб в результате предательства

Данные предварительного расследования гибели в Сирии российского генерала Валерия Асапова подтверждают версию об утечке секретной информации к террористам, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР.

"Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения стороне, которая совершила обстрел", — сказал собеседник агентства.

Как сообщало минобороны РФ, руководитель группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ Асапов получил смертельное ранение.