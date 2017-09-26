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«Наркоманы снова вернутся в тюрьму» мнения и оценки

Автор: Махмуд Суанлы, отдел социума 

25 сентября этого года по представлению президента Азербайджана в Уголовный кодекс страны предложено добавить новую статью 74-1 (Освобождение от уголовной ответственности за наркоманию).

Это новшество в азербайджанском законодательстве предусматривает смягчение судебных мер в отношении страдающих наркоманией лиц, совершивших деяния, предусмотренные в статье 234.1, Статья гласит: "Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, наказываются лишением свободы на срок до трех лет".

Если ранее в отношении таких лиц применялись определенные сроки заключения, то в случае принятия новой редакции статьи, с оговоркой, что "в действиях таких граждан не обнаружено других преступных действий", суд может обязать их к принудительному лечению в стационаре. Более того, если лечение будет признано успешным, то есть при их полном выздоровлении, прежде подверженные наркомании лица будут, опять же в соответствии с решением суда, освобождены от уголовной ответственности.

Между тем напомним, что еще в начале прошлого века в Европе наркотики находились в открытой продаже во всех аптеках мира. Однако цены на них были столь высоки, что приобрести их могли только очень состоятельные люди.

Однако уже в 20-е годы началось снижение цен на наркосодержащие вещества. Это привело к росту торговли ими и, соответственно, к увеличению численности наркоманов среди представителей малоимущих слоев населения. Бедняки, "подсевшие" на наркотики, шли на любое преступление для того, чтобы добыть себе деньги на покупку необходимой дозы. Именно тогда в  законодательство европейских стран была введена уголовная ответственность за употребление наркотиков. Но к началу нынешнего века наркомания была признана серьезным заболеванием, и меры по отношению к наркоманам во многих  европейских странах изменились в сторону смягчения.

Однако по сей день идут споры, насколько правы законодатели, ратующие за более гуманное отношение к подверженным наркомании. Вот и сейчас, буквально на следующий день после представления главы Азербайджана, возникла дискуссия о позитивных и негативных последствиях внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс АР. Немало юристов и врачей считают, что это приведет лишь к увеличению численности наркоманов в стране и, более того, к росту преступности на почве наркомании.

Между тем психолог Азад Исазаде вовсе не считает, что отмена уголовной ответственности за наркоманию преумножит число склонных к ней лиц.

Азад Исазаде

«Как правило, наркоманы нигде не работают.  Поэтому для покупки наркотиков недолеченному наркоману придется рано или поздно пойти на совершение преступления, что вновь приведет его к уголовной ответственности», - высказал А. Исазаде haqqin.az свой, прямо скажем - достаточно спорный, аргумент.

За отмену уголовной ответственности для определенной части наркоманов выступает и депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов.

«Опыт западных стран показал, что такой шаг вовсе не приводит к увеличению числа наркоманов» - сказал он haqqin.az.  В то же время Е. Абрамов напомнил, что Азербайджан должен был ввести в УК статью об освобождении от уголовной ответственности за наркоманию, так как этого требуют международные конвенции, к которым присоединилась наша страна.

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