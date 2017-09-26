В рамках государственной программы по содействию предпринимательству в Азербайджане уже год действует Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD). Центр оказывает социальную поддержку семьям, которые заняты предпринимательской деятельностью по самым разным направлениям – от производства сельскохозяйственной продукции до деятельности в сфере декоративно-прикладного искусства и ремесел.

ABAD поставил перед собой задачу помочь азербайджанским фермерам и мастерам рукоделия в реализации своей продукции на местном, а в дальнейшем и на мировом рынке при условии, что та отвечает современным требованиям и стандартам.

Неделю назад ABAD организовал для представителей СМИ пресс-тур в Балакен для ознакомления с деятельностью его региональных отделений. Журналисты имели возможность увидеть, как работает данный проект, побывать в семейных хозяйствах его участников, так называемых adabçı, и даже отведать их продукцию, или полюбоваться ею, если она бывала ремесленная.

«Мы помогаем семейному бизнесу встать на ноги и поддерживаем предпринимателей на всех этапах, начиная от формирования бренда и разработки бизнес-плана и заканчивая реализацией их товаров. Сейчас для нас основными направлениями являются декоративно-прикладное искусство и сельское хозяйство. Важно, что мы создаем альтернативу импортной продукции. На каждом товаре, который изготовят наши клиенты, будет марка «ABAD - гарант высокого качества», - заявил пресс-делегации Эльвин Ширинли, заведующий сектором по связям с общественностью Центра поддержки семейного бизнеса.

Э.Ширинли с гордостью отметил, что партнерами ABAD уже являются SOCAR, BP, UNDP, EU, AZAL, TİKA и другие компании, которые выделяют средства в рамках проведения социальных программ, а также содействуют в решении вопросов логистики, закупки оборудования, юридической консультации, банковских услуг и др. К примеру, специальными контейнерами со всем необходимым оборудованием семьи abadçı обеспечивает Госнефтекомпания.

Сегодня продукцию abadçı можно приобрести в главном центре ABAD, располагающемся в Ичеришехер рядом с Девичьей башней, в сети супермаркетов «Браво» и в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в зоне «Duty Free», где туристы охотно покупают предметы национальных ремесел. А в ближайшее время ABAD планирует открыть несколько собственных магазинов.

В перспективе, отметил Э.Ширинли, предполагается выведение товаров и на внешний рынок, и работа в этом направлении ведется. ABAD создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в сентябре прошлого года и пока является пилотным, работающим с девятью семьями в Масаллинском и 12 - в Балакенском районах Азербайджана. Однако в дальнейшем предполагается расширение территориии осуществления проекта и поддержка семейного бизнеса в других районах республики.

В Балакене уже существует лаборатория Центра, оснащенная самым современным оборудованием. Сотрудники лаборатории рассказали, что здесь проводится экспертиза самых разных видов продовольственной продукции, производимой abadçı, включая консервы и национальные сладости.

В то же время если раньше фермерам и ремесленникам - участникам проекта приходилось самим думать о транспортировке своей продукции и заниматься поиском рынков ее сбыта, то теперь за них это делает ABAD, что позволяет сельчанам сконцентрироваться только на своем деле, улучшая качество и увеличивая количества собственной продукции. Да и продают они ее отныне под собственным брендом и с соблюдением всех юридических норм.

Журналистам удалось понаблюдать процесс производства джемов, конфитюров, варенья, которые изготовляет семья Ибрагимовых. После осмотра их хозяйства, дегустации продукции и беседы с сельскими предпринимателями более ясно понимаешь, как работает модель ABAD.

Оказывается, всю свою сладкую продукцию семья производит из выращенных ими же фруктов. Ну а если спрос превышает предложение, то семья закупает дополнительное количество сырья у других сельчан, тем самым дав возможность и соседям реализовать свой товар, создавая своего рода цепь производителей с участием abadçı.

Средний доход с одного фруктового дерева в год, если семья продает фрукты в сыром виде, составит около 250 манатов, а если в виде варенья и джемов, то все 750 манатов и выше.

Последним пунктом в рамках пресс-тура стало ознакомление с производством мясомолочных изделий, а именно колбасы. Изготовление данной продукции также осуществляется в специальном контейнере, госнащенным холодильной камерой, где колбаса остывает и доходит до кондиции.

По словам Э.Ширинли, это не просто колбаса, а премиальный продукт высочайшего класса, который на 100 процентов состоит из мяса.

«Себестоимость такого продукта, конечно же, намного выше, чем заводского, но мы и не думаем конкурировать с большими компаниями. Охватить весь рынок невозможно, поэтому мы решили сосредоточиться на определенной нише для тех, кто предпочитает экологичную продукцию», - рассказал Э.Ширинли.

Сегодня ABAD уже в состоянии продвигать продукцию семейного бизнеса не только в Азербайджане, но и за рубежом.

«Рынок Азербайджана, в принципе, невелик, и мы понимаем, что рано или поздно семейный бизнес наших клиентов может увеличиться и созреть для экспорта. Что ж, поможем и в этом», - утверждает он.

В ближайшее время в планах ABAD задействование пилотного проекта в Мингечауре и Гяндже.