Евросоюз выступает за целостность Ирака

Евросоюз сожалеет о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана и выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирака, передает ТАСС заявление официального представителя внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС неоднократно призывал воздержаться от проведения референдума в одностороннем порядке и тем более на спорной территории. ЕС сожалеет, что эти призывы не были услышаны", - говорится в заявлении.

"Евросоюз призывает все стороны действовать спокойно и сдержанно, а также подтвердить свою приверженность к решению всех текущих спорных вопросов в политической и экономической сферах путем диалога, ведущего к взаимно согласованным решениям. ЕС по-прежнему готов способствовать такому диалогу", - отмечается в документе.