В Армении началась кампания против Сороса

В Армении обеспокоены ростом числа организаций, которые финансируются фондом Сороса. Выступая на конференции в Ереване координатор инициативы "За восстановление суверенитета" Гайк Нагапетян заявил, что эти организации несут угрозу национальной безопасности страны, передает Sputnik Armenia.

"Международные структуры пытаются навязать Армении "Стамбульскую конвенцию", которая якобы защищает права женщин", — сказал Нагапетян.

Он отметил, что весь этот процесс активно продвигается делегацией ЕС в Армении. В ответ на это предлагается финансовая помощь, а также обещание, что Ереван получит упрощенный визовый режим с Европой.

Кроме того, по словам Нагапетяна, все это сопровождается антироссийской пропагандой, попыткой подорвать российско-армянское военное сотрудничество.

В свою очередь руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян отметил, что многочисленные организации, финансируемые фондом Сороса, в 2003 году объединились в инициативу "Партнерство ради открытого общества".

"Одно из основных направлений работы фонда Сороса — финансирование организаций, занимающихся защитой различных прав членов ЛГТБ-сообщества и других "извращенцев". Эти организации, в свою очередь, ведут свою деятельность на нескольких уровнях", — сказал Айвазян.

Первое – это финансирование сайтов, социальных сетей, уличных мероприятий, конференций, показов фильма. В информационном поле, по его словам, они осуществляют пропаганду ЛГБТ, пытаясь представить это в качестве нормы для Армении с прицелом если не на настоящее, то на будущее.

Этой пропагандой в Армении занимаются также Центр поддержки женщин, ОО "Новое поколение" и PINK Armenia. Все они финансируются фондом Сороса.

Айвазян отметил, что существует необходимость создания коалиции общественных организаций, призванных предотвратить антиармянскую политику данных структур и не допустить дестабилизации в стране.