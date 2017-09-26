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Азербайджанские феминистки-грантоедки отправились за деньгами в Швецию

Автор: Отдел информации 

Женская правозащитная организация Азербайджана Women's Association for Rational Development (WARD) заявила об имеющихся  в Азербайджане препонах ее деятельности.  Одна из руководительниц организации, 27-летняя Лейла Искандерова вместе со своими соратницами - Парваной Мамедовой и Реной Тахировой отправилась в Стокгольм, пишут шведские СМИ.

Девушки жалуются на то, что после ужесточения в Азербайджане законов по финансированию НПО они больше не могут получить гранты. Феминистки называют такую практику «угнетением гражданских свобод и беспрецедентным сужением демократического пространства».

Хотя, по информации источников из НПО, Парвана Мамедова и Рена Тахирова известны именно как главные две грантоедки, в нулевые специализировавшиеся на отмывании денег через получаемые из-за рубежа "вспомощенствования". После ужесточения законодательства их бизнесу пришел конец, вот и решили девицы под знаменами "феминизма" нагрянуть с туром в Швецию.

Правозащитницы отмечают, что основной сферой деятельности организации WARD был контроль за соблюдением Азербайджаном своих обязательств по исполнению конвенций ООН, связанных с правами женщин. Якобы именно из-за этой своей деятельности данная организация в 2015 году подвергалась преследованиям со стороны властей: были заморожены банковские счета и проведены обыски.

Феминистки отмечают, что их организация осталась без финансирования и что они продолжают работать сугубо на добровольных началах, призывая различные круги в Швеции материально помочь их деятельности.

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