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В России накрыли подпольное казино гражданина Азербайджана

Автор: Отдел информации 

В подмосковном Одинцово полиция прикрыла незаконное казино, принадлежащее 32-летнему гражданину Азербайджана, сообщает сайт одинцовской городской прокуратуры.

Согласно информации, незаконное казино действовало на территории деревни Кобяково Одинцовского района.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ — «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

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