Король Испании призвал Каталонию к диалогу

Король Испании Фелипе VI призвал к "диалогу для решения проблем" в преддверии намеченного властями Каталонии референдума о независимости, правомерность которого отрицает испанское правительство, полагающее решение о нем потиворечащим конституции страны.

"Обмен идеями способствует поиску решений проблем. Ответ, который мы даем, оздоравливает наше государство и стабилизирует нашу демократию", — заявил глава государства на открытии международной встречи предпринимательских организаций ISBTT в Мадриде.

Период последних 40 лет – после восстановления в Испании демократии – монарх назвал "успешной главой истории Испании".