Поездка двух членов армянского парламента в Баку, на форум, организованный комиссией по социальным, образовательным, культурным вопросам ПА «Евронест» до сих пор остается «горячей» темой для СМИ Армении и Азербайджана. Главное, на что обращают внимание эксперты: в делегацию попали заместитель главы правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян и… член «условно оппозиционной» партии «Елк», инициировавшей недавно выход Армении из Евразийского экономического союза Мане Тандилян.

Кстати говоря, уже завтра, 27 сентября, представленный парламентской фракцией «Елк» проект о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет обсужден в постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям. И председателем этой комиссии является как раз Армен Ашотян.

Находясь в Баку Мане Тандилян всячески демонстрировала свою «прозападность». Haqqin.az обратился к Тандилян с просьбой ответить на интересующие нас вопросы.

Однако, несмотря на то, что Тандилян свободно владеет русским языком, она согласилась дать интервью только … на английском. При этом по Баку «идейный противник» армянской власти прогуливалась под ручку с Арменом Ашотяном – представителем правящей элиты Армении.

То, что фракция «Елк» - ручная оппозиция не секрет. Особенно если учитывать тот факт, что финансирует эту политическую силу, представленную в парламенте девятью депутатами, зять президента Армении Микаэль Минасян, одновременно курирующий большинство ереванских СМИ.

Судя по всему, армянский президент Серж Саргсян использует опыт политических манипуляций и шантажа Украины времен Януковича, показывая, что страна дрейфует в сторону Запада, хотя политическое руководство к этому не имеет никакого отношения. А вместе с этим, создавая иллюзию, дескать нынешняя элита – это, якобы, единственная надежда Кремля на лояльность Армении. Для нагнетания страстей возникает инициатива всего того же «Елк» о переименовании советских названий улиц. «Оранжевые» на подходе, показывает Саргсян, сам же, через своего зятя поддерживая их финансами.

Это, как уже неоднократно говорили эксперты, в том числе российские – чистой воды шантаж, к которому присоединилась и правительственная газета «Голос Армении».

«Армения в очередной раз четко позиционировала себя как носительница ценностей европейской цивилизации и подтвердила на уровне зампредседателя правящей партии намерение подписать в ноябре соглашение с Евросоюзом. Это было особенно важно подчеркнуть в Баку в том числе и в силу явных проблем в подписании аналогичного соглашения ЕС с Азербайджаном», - написало издание в связи с поездкой армянских депутатов в столицу Азербайджана на форум «Евронест».

В политике действительно все средства хороши. Но удивляет реакция, точнее, ее отсутствие со стороны Москвы. Складывается ощущение, что МИД России всячески пытается не заметить недружелюбные шаги Армении.

Более того, ведомство министра Лаврова защищает скорее интересы Еревана, чем Москвы. На Смоленской площади смягчают возможную резкую реакцию Кремля на действия армянской элиты. Ведь российский ВПК, спецслужбы и политический истеблишмент пустили глубокие корни в Армении. Спецорганы безусловно хорошо осведомлены о тонкостях и перипетиях саргсяновской игры. Но почему-то как МИД, так и российские спецслужбы пытаются смягчить удар из Кремля, видимо дезинформируя свое политическое руководство. В случае с Украиной, напомним, все было наоборот.

А теперь по претензиям блока «Елк» к Евразийскому союзу. Напомним, что в «Елк» входят прозападные партии «Гражданский договор», «Светлая Армения» и «Республика».

Авторы инициативы, как уже сообщалось, в пользу своего проекта о выходе из ЕАЭС приводят следующие аргументы:

- за три года членства в ЕАЭС ВВП Армении в пересчете на доллар сократился на 8%;

- уровень занятости сократился на 13%;

- международные резервы сократились на 40%;

- государственный долг вырос на 10%;

- приток чистых инвестиций в 2014 г. составил 167,4 млрд. драмов (1 доллар США = 478 драм), а в 2016 г. он сократился до 81 млрд. драмов;

- вследствие членства в ЕАЭС около 900 наименований товаров первой необходимости и широкого потребления на территории страны неизбежно подорожают;

- членство в ЕАЭС ограничивает развитие экономических отношений с третьими странами, в том числе с непосредственными соседями – Грузией и Ираном.

Возможно, все это действительно так, с цифрами-то не поспоришь. Но это – глобальные проблемы Армении, вызванные изоляцией страны в связи с оккупацией части территории Азербайджана. Вот где корни проблемы.

А еще, есть и свои особенности, о которых рассказывают армянские СМИ. К примеру, это завышенный курс драма по отношению к бивалютной корзине (доллар/евро), что создает серьезные проблемы для экспортеров собственной продукции. Зато это помогает армянским монополистам-олигархам зарабатывать хорошие деньги на импорте продукции в Армению.

Но «Елк» об этом молчит, нажимая лишь на одну педаль – выход страны из ЕАЭС, что в очередной раз свидетельствует об исполнении конкретного политического заказа. А заказывает тот, кто платит деньги – Серж Саргсян, зять и окружение правящей в Армении семьи.

В любом случае, завтра станет ясно продолжит ли Армения шантажировать Россию, или все закончится тем, что законопроект «Елк» о выходе Армении из Евразийского экономического союза будет отклонен комиссией парламента Армении по внешним отношениям.

Но в целом армянская «многоходовка» завершится в ноябре, на саммите ЕС в Брюсселе. Время у Кремля разобраться с «пятой колонной» в МИД РФ еще есть. Есть время и «привести в чувство» Армению, которая решила поиграть в самостоятельность. Получит ли Ереван бонусы от этого – большой вопрос. Пока что ждем завтрашнего решения комиссии парламента Армении по внешним отношениям.