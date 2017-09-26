Грузия переходит к парламентской форме правления

Во вторник на внеочередном своем заседании парламент Грузии большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию страны, предусматривающие переход страны к парламентской форме правления, сообщают грузинские СМИ.
Поправки утверждены 117 голосами "за" при двух - "против".
Ранее парламент Грузии в двух чтениях принял пакет поправок, разработанных специально созданной Государственной конституционной комиссией. Они предполагают переход страны к парламентской форме правления.
Новый вариант Конституции не поддерживают президент Георгий Маргвелашвили, оппозиция и ряд НПО, которые в результате переговоров определили свою версию поправок, предложив ее к обсуждению и получив от правящей команды обещание рассмотреть данный проект позднее.