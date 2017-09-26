Анкара может закрыть КПП на границе с Ираком

Анкара не исключает закрытия КПП "Хабур" на границе с Ираком в качестве ответной меры на проведение референдума в Иракском Курдистане, передает Anadolu заявление министра таможни и торговли Турции Бюлента Тюфенкчи.

"Безусловно, тема закрытия в ближайшие дни КПП на границе с Ираком входит в повестку дня официальной Анкары", — цитирует агентство Тюфенкчи.

Несмотря на то, что КПП не был закрыт, в последние дни значительно сократился поток физических лиц и транспортных средств, пересекающих границу, отметил министр.

"Багдад требует от региональных властей передачи КПП на границе с Турцией под юрисдикцию центральных властей Ирака. Мы внимательно следим за обстановкой и примем меры соответственно развитию событий", — отметил Тюфенкчи.

КПП на границе с Ираком может быть закрыт в любой момент, как не исключена и остановка работы нефтепровода, добавил к сказанному министр.