Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по ИГИЛ

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, сообщил журналистам официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака.
"В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ и "Ан-Нусры" в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб", — добавил генерал.