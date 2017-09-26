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Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по ИГИЛ

 

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, сообщил журналистам официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака.

"В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ и "Ан-Нусры" в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб", — добавил генерал.

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