В рамках Международного дня чистоты в прибрежных зонах, отмечающегося во всем мире, ряд компаний, госучреждений и неправительственных организаций страны объединились для проведения широкомасштабной акции по уборке мусора с морского побережья в Мардакянах.

В этом году акция по сравнению с прошлогодней оказалась более широкомасштабной по числу участников. Так, в ней приняли участие более 500 волонтеров, очистив побережье Мардакян от 6 тонн мусора. Организаторами мероприятия выступили компания Coca-Cola, «PAŞA Bank», Bakcell, инициатива «Yaşıl ASAN» волонтерской школы ASAN School, Бакинское транспортное агентство и программа Let’s Do It Azerbaijan (letsdoitworld.org). Акция прошла при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Исполнительной власти Хазарского района и ОАО «Təmiz Şəhər». Информационная поддержка была реализована XezerTV.

Многие страны мира отмечают третью субботу сентября как Международный день чистоты в прибрежных зонах, являющийся самым крупномасштабным волонтерским движением по очистке берегов внутренних вод и океанов от мусора. С этой целью десятки тысяч людей добровольно очищают берега от мусора и отходов. Азербайджан принимает участие в данной международной экологической акции уже восьмой год.

«Уже восьмой год подряд Coca-Cola организует в Азербайджане кампанию Coastal Cleanup. Для нас экологическое благополучие общества важно так же, как и благополучие общества в целом и каждого человека в отдельности. Поэтому к уборке мусора на побережье Каспийского моря мы постарались привлечь множество людей, которые присоединились к нам с большим энтузиазмом и радостью. Coca-Cola вместе со своими друзьями, их семьями и волонтерами очистила побережье Мардакян от 6 тонн мусора. Это мероприятие становится неким праздником, благодаря которому очищается природа. Надеемся, что в дальнейшем нам не придется проводить аналогичные акции, поскольку пляжи будут абсолютно чистыми», - сказал менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola по Кавказу и Средней Азии Эльшад Фарзалиев.

«На протяжении нескольких лет компания Bakcell с огромным интересом принимает участие в акции по очистке побережья. Являясь социально ответственной корпоративной компанией, Bakcell, как первый мобильный оператор связи, подключившийся к данной инициативе, вносит свой вклад в экологическое просвещение в стране, а также в организацию охраны окружающей среды и планеты. За эти годы интерес молодежи к данному мероприятию возрос. Число присоединяющихся к нам участников ежегодно растет. Хотим, чтобы количество волонтеров, желающих принимать участие в социальных и экологических акциях, росло и чтобы люди стали более внимательными к окружающей среде и берегли ее. Компания Bakcell с большим удовольствием примет участие в будущих аналогичных акциях», - сказала глава отдела корпоративных коммуникаций Bakcell Сухейла Джафарова.

«В рамках инициативы «Yaşıl ASAN» волонтерской школы ASAN School в прошлом году состоялась акция по очистке побережья Новханы, где впервые приняли участие 300 волонтеров «ASAN könüllüsü». Но уже более 3 лет с более чем 400 добровольцами мы очищаем прибрежную зону в Хазарском районе от бытовых отходов. Данной акцией инициатива «Yaşıl ASAN» волонтерской школы ASAN School дала обществу месседж - «сохраним окружение чистым». Думаю, данной инициативой сотни молодых, принявших участие в акции, дали социальный месседж и осознали на себе социальную ответственность. Чистота начинается с нашего окружения, и, чтобы защитить природу, мы, в первую очередь, должны позаботиться об окружающей среде», - отметил глава волонтерской школы ASAN School Джахангир Гаджиев.

Акция прошла на территории пляжа Мардакяны под лозунгом «Защитим Каспий!». Данная инициатива, в рамках которой ежегодно при участии молодежи, сотрудников компаний и членов их семей в конце пляжного сезона проводится акция по очистке побережий, пропагандирует принципы улучшения экологической ситуации в стране, ответственного отношения к окружающей среде, а также просвещения населения. Все участники акции были обеспечены транспортом, футболками, прохладительными напитками, питанием, а также инвентарем, необходимыми для очистки территории пляжей.

Следует отметить, что за последние 8 лет в рамках однодневных акций с участка Каспийского побережья в 35 Га было вывезено около 27 тонн бытовых отходов. Информация о собранных отходах фиксируется и отправляется в международную организацию Ocean Conservancy. В свою очередь, данная информация отображается в международных отчетах по очистке мирового океана по странам.

В этом году к акции подключились экологическое молодежное общество Green Baku, Федерация велоспорта Азербайджана, Национальный олимпийский комитет Азербайджана, АФФА, Университет АДА и программа молодых предпринимателей Youth Inc.