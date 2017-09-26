Гурбан Гурбанов: «Даже «Рома» может допустить ошибки и проиграть»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов и футболист Педро Энрике провели пресс-конференцию накануне предстоящего матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянской «Ромы».

«Это наша первая игра в Баку на групповой стадии Лиги чемпионов, - сказал Гурбан Гурбанов. - Думаю, что всем она интересна. Все ждут ее с нетерпением. Участие в таком турнире и такой матч должны стать большим шагом для развития футбола в Азербайджане.

В нашей группе три фаворита. Кто-то, возможно, списал со счетов «Рому», но после того, как я ее увидел, могу сказать, что на нам будет очень сложно. Тем не менее постараемся показать хорошую игру и бороться до конца.

Давление и волнение есть всегда. У нас есть европейский опыт, но Лига чемпионов совсем другой турнир. И разница между Лигой чемпионов и Лигой Европы большая. Приятно принимать такого соперника на таком большом стадионе. Тема стадиона много обсуждалась. Думаю, нет смысла возвращаться к ней. Чем больше зрителей следят за нашей игрой, тем ответственнее будет играть команда.

Мы играем на родном поле, в родном Баку. Я уже говорил: чтобы расти, чтобы становиться сильнее, иногда нужно мириться с поражениями. Несмотря на крупное поражение в первом матче, постараемся завтра показать, что мы хорошо подготовились. Маленький опыт в ЛЧ у нас уже есть. Хотим продемонстрировать хорошую игру и не дать сопернику показать его футбол».

Гурбан Гурбанов коснулся также конфликтной ситуации с футболистом команды Мичелом, возникшей в ходе последнего матча с «Сумгаитом».

«Мичел вчера был оштрафован. Наши футболисты - профессионалы, они знают, что в клубе не прощаются такие вещи. Они нормально воспринимают штрафы. Это спорт, бывает всякое. Иногда футболисты не могут сдержаться. Даже у меня – тренера - такое бывает. Это нормально. Но мы не должны отходить от внутриклубного дисциплинарного кодекса. Если футболист, тренер, сотрудник нарушил правила, то должен за это тем или иным способом ответить. Мичел всегда был хорошим, дисциплинированным футболистом. Весьма вероятно, он завтра сыграет.

Насчет Анси Аголли окончательнге решение примем завтра утром. Анси гораздо лучше себя чувствует. Есть вероятность, что сможет сыграть.

По сравнению с матчем с «Челси» в составе будут изменения. «Рома» играет иначе, по другой системе. А мы на этот раз играем у себя, а не в гостях. Но больших изменений не будет. Мы хотим показать свои лучшие качества на поле».

Главный тренер «Карабаха» заявил, что даже такие команды, как «Рома», допускают ошибки и пропускают голы.

«Когда я учился на тренерскую категорию PRO в Дортмунде, я думал о той огромной разнице между немецкой «Боруссией» и азербайджанским футболом. Но когда я потом поехал в Барселону, я уже почувствовал разницу между «Барселоной» и «Боруссией».

Я хочу сказать, что у этих команд сложно найти слабые места. Я вживую наблюдал за игрой «Ромы». Увидел, какой должна быть команда с профессиональной точки зрения, увидел, как себя ведут тренеры и футболисты. Но даже самый сильный клуб может допустить ошибки и проиграть. Но я бы не сказал, что у «Ромы» есть слабые места.

Нет смысла сравнивать «Рому» с «Интером» и «Фиорентиной», с которыми мы играли ранее. «Рома» два года подряд становится второй в чемпионате Италии после «Юве». Быть второй в Италии - это очень немаленькое достижение».

Гурбан Гурбанов заявил, что для местных игроков никаких поблажек не будет – на поле будут выходить сильнейшие.

«В спорте на поле должен выходить самый подготовленный. Неважно - местный это игрок или иностранец. Мы хотели бы, чтобы наши местные футболисты больше играли. Но все должно быть по справедливости. Кто достоин, тот и будет играть. Порой бывает, что 15 футболистов готовы играть и приходится выбирать самых достойных».

«Очень рад и горжусь тем, что делю эту радость с «Карабахом», - говорит Педро Энрике. – Рад, что смогу сыграть в таком матче в родных стенах. Для нас будет очень сложная игра. Играть в этом турнире гордость для меня и для других игроков «Карабаха». Я приехал помочь команде. Футболисты встретили меня очень хорошо. Постараемся добиться хорошего результата».