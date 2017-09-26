Иран развернул ракеты на Курдистан

Иран развернул дополнительные ракетные системы на западных границах страны для усиления боеготовности ПВО в регионе, передает Tasnim.
Как заявил заместитель командира военной базы "Хатам аль-Анбия" генерал Алиреза Эльхами, развертывание дополнительных элементов ПВО призвано обеспечить решительный ответ на любой акт агрессии против ИРИ.
Западные районы Ирана граничат с Иракским Курдистаном, где вчера состоялся референдум о независимости, против которого выступили Иран, Ирак и другие страны региона.