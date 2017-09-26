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Турция предложила Ираку помощь в курдском вопросе

 

Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Анадолу".

«Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака не на словах. Если власти Ирака обратятся к Анкаре с соответствующим призывом, то мы поддержим усилия по защите единства соседней страны», - сказал Чавушоглу.

Комментируя возможность операции ВС Турции в Ираке, министр отметил, что Анкара перейдет к действиям в случае соответствующего обращения властей Ирака.

«Если в Багдаде призовут Турцию к действиям, то мы воспользуемся правом, основанным на международном праве. Для Анкары главное – позиция центральных властей Ирака», - сказал Чавушоглу.

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