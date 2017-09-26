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Сербского командира приговорили к 15 годам тюрьмы за военные преступления

 

Суд в Хорватии приговорил бывшего сербского командира к 15 годам заключения за военные преступления, в числе которых пытки и убийства солдат и мирных жителей во время войны Хорватии за независимость 1991-95 гг., передает Reuters.

62-летнему Драгану Васильковичу, имеющему двойное - сербское и австралийское - гражданство, было предъявлено обвинение в нарушении Женевской конвенции, пытках и  убийствах пленных хорватских солдат  и полицейский в городах Книн,  Глина и Бенковац в 1991 и 1993 годах.

Сам Василькович отрицает предъявленные обвинения и может обжаловать приговор.

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