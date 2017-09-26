Тренер «Ромы»: «Никаких уступок «Карабаху»!»

Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо и защитник Жуан Жезус ответили на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции перед завтрашней игрой Лиги чемпионов с «Карабахом».

«У меня большое уважение к «Карабаху», к его истории, к тому пути, который проделала эта команда, чтобы пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, - заявил итальянский специалист. - Нас ждет сложный матч. Мы понимаем, что технически мы сильнее «Карабаха». Наша цель - победить. Наша задача – не делать сопернику никаких уступок.

На каком уровне интерес «Ромы» к футболисту «Карабаха» Махиру Мадатову? Конечно, это очень интересный игрок. У него хорошие дальние удары. Будем продолжать следить за ним. Но в «Карабахе» есть более сильные футболисты. Примерно четыре человека. За всеми будем наблюдать».

«Играть при огромном количестве зрителей будет очень сложно, - говорит бразильский футболист «Ромы». - В Лондоне «Карабах» потерпел крупное поражение. Для них это будет важная игра. Они постараются доказать, что счет матча с «Челси» не совсем справедлив. Будет тяжелая игра. Но мы не приехали, чтобы проиграть. Хотим одержать победу.

Очень хорошо помню игру с «Карабахом» на «Сан-Сиро», когда я играл за «Интер». Судьба матча была решена во втором тайме. Нынешний «Карабах» значительно сильнее того, что был три года назад».