Макрон призвал ЕС усилить борьбу с терроризмом

Обеспечение безопасности является важнейшим условием существования Европейского союза, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Сорбонне, передает ТАСС.

"Первейшей ключевой задачей для Европы является безопасность. Мы живем в Европе в настоящее время в условиях существования двух явлений. Во-первых, это постепенный и неизбежный отход США от обеспечения безопасности континента. И второе явление - длительное присутствие терроризма, преследующего цель внести разногласия в наше сообщество", - сказал Макрон.

"Европа в этих сферах, наконец, осознала свою слабость и необходимость совместных действий. Мы просто обязаны сделать более интенсивными начатые действия по борьбе против финансирования терроризма, против пропаганды терроризма через интернет. Нам необходимо усилить свою кибербезопасность и создать общее пространство юстиции и безопасности", - подчеркнул Макрон.

При этом он посетовал, что сейчас "Европа слишком слаба, медленна в своих действиях и слишком неэффективна".