Поножовщина в Гяндже

В Гяндже произошла поножовщина. Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории под названием "Дубайский рынок".
Ножевые ранения получили Сахиль Эйнулла оглу Расулов 1993 г.р. и некий Джавид 1984 г.р. Инцидент произошел из-за девушки.
Так, трое мужчин, личность которых пока не установлена, поспорили с указанными лицами за то, что те смотрели на проходившую по улице девушку. Затем они ранили Сахиля в поясницу, а Джавида в брюшную полость.
Состояние Джавида остается тяжелым, а Сахиля - средней тяжести. По факту ведется расследование.