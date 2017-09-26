Генерал Данфорд: "У КНДР появится ракета с ядерной боеголовкой"

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что КНДР скоро может обзавестись межконтинентальной баллистической ракетой с ядерной боеголовкой.

Об этом он сказал на слушаниях в сенате, на которых проходит повторное утверждение его в должности. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

«Сенатор, я считаю, что мы должны считать, что у Северной Кореи есть такая возможность», — отметил он.

По словам Данфорда, подобная ракета может быть создана «в очень короткий промежуток времени».

Он пояснил, что «есть технические моменты, которые еще не были испытаны» у КНДР, но это не помешает им завершить разработки".