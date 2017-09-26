Подписаться на уведомления
 

В Иране завели уголовное дело на Павла Дурова

 

Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова, передает иранское агентство ISNA.

По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов группировки "Исламское государство". Еще одной причиной стало использование мессенджера с целью торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии.

 "Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ*, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", — цитирует агентство генпрокурора.

1419 просмотров


Старости
Представитель Путина:
Представитель Путина: "ЕС не даст Армении того, что дает Россия" эксклюзив
Наша погода
Сегодня 24° / 16°
27 Сен 19° / 12°
28 Сен 17° / 13°
29 Сен 19° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.016 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Литва обвинила Россию в бомбардировке госграницы
Саудовского чиновника уволили из-за магистра Йоды в учебниках истории
США ввели санкции против банков КНДР
800 боевиков присягнули Асаду
В Иране завели уголовное дело на Павла Дурова
Российская баллистическая ракета поразила цель в Казахстане
В Швеции танк столкнулся с поездом
Трамп посетит пострадавший от урагана Пуэрто-Рико
Генерал Данфорд: "У КНДР появится ракета с ядерной боеголовкой"
Поножовщина в Гяндже
В Испании арестовали российского миллионера
Макрон призвал ЕС усилить борьбу с терроризмом
Тренер «Ромы»: «Никаких уступок «Карабаху»!»
WhatsApp снова заработал в Китае
Сербского командира приговорили к 15 годам тюрьмы за военные преступления
Турция предложила Ираку помощь в курдском вопросе
Ильхам Алиев наградил Тофика Сарыджалинского
Ильхам Алиев наградил директора музея
Путин уволил генералов
Армения открыла огонь из РСЗО «Смерч» видео
Иран развернул ракеты на Курдистан
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Сальяне
Министр обороны Турции едет в Баку
Гурбан Гурбанов: «Даже «Рома» может допустить ошибки и проиграть»
Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по ИГИЛ видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться