В Иране завели уголовное дело на Павла Дурова

Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова, передает иранское агентство ISNA.



По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов группировки "Исламское государство". Еще одной причиной стало использование мессенджера с целью торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии.

"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ*, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", — цитирует агентство генпрокурора.