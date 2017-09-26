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800 боевиков присягнули Асаду

 

Более 800 человек из незаконных вооруженных формирований (НВФ) перешли на сторону правительственных войск Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, это произошло после подписания соответствующего заявочного листа.

«Свыше 800 человек одного из отрядов, действовавшего на северо-западе провинции Идлиб, перешли на сторону правительственных войск Сирии», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, в населенном пункте Дейр-эль-Фардис в провинции Хомс урегулировали свой статус 63 участника НВФ.

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