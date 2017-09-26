Литва обвинила Россию в бомбардировке госграницы

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что во время белорусско-российских тактических учений «Запад-2017» Россия отрабатывала варианты нападения на страны Балтии, передает Respublika.

«Важно, что Россия симулировала атаку на все страны Балтии», — заявил Кароблис.

По его словам, во время учений наблюдались очевидное использование тактических и стратегических решений и реальные бомбардировки близ литовской границы.

Россия максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях — организации были направлены «соответствующие приглашения», сказал министр.

Он также отметил, что Россия становится все более серьезной угрозой для прибалтийских стран и НАТО. «Это уже не армия, которая была в 2009 или 2014 году. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу», — заключил Кароблис, отметив, что реальное число военных, участвующих в учениях, заметно превысило заявленное.