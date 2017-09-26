Состоявшийся в иракском Курдистане 25 сентября референдум принес ожидаемые результаты: подавляющее большинство высказалось зато, «чтобы регион Курдистан и курдские территории за пределами региона Курдистан стали независимым государством». Означает ли это, что курды окончательно встали на путь обретения независимости? Совсем нет.

Нужно напомнить, что в январе 2005 года уже проходил неофициальный референдум, на котором иракские курды поддержали идею создания независимого государства. Ослабление власти в Багдаде усилило центробежные тенденции.

Местная курдская элита получила почти полную автономию в регионе, со своей столицей в Эрбиле, опираясь на отряды военизированной милиции – пешмерга. Высокие цены на нефть, которой богат иракский Курдистан, создавали иллюзию, будто тут можно создать рай на нефтедоллары, независимый курдский оазис благополучия.

В регионе работали американцы - ExxonMobil и Chevron, турки - Genel Energy, норвежцы – DNO. Правительство Малики в 2014 году попыталось усилить давление на курдов, ограничивая их финансирование из центра, тем полагалось 17% иракского бюджета, на что те ответили поисками возможностей продавать нефть, которой богат регион, напрямую Турции.

Тот конфликт решился неожиданным образом: под ударами «Исламского государства» иракская армия побежала, и значительные территории на северо-востоке страны взяла под контроль пешмерга. Что важно, курды получили доступ к нефтяным месторождениям в районе Киркука, где много дешевой по себестоимости легкой нефти. И неудивительно, что 1 июля 2014 года президент Курдистана Масуд Барзани заявил о грядущем референдуме о независимости.

С тех пор референдум несколько раз откладывался из-за насущных задач борьбы с ИГИЛ, в последний раз ждали освобождения Мосула. И вот в июне 2017 года Барзани, наконец, объявил дату предстоящего референдума. Практически все с разной степенью интенсивности воспротивились этой идее.

В Нью-Йорке, где проходит Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Эрдогана и Макрона собралась для обсуждения проблемы группа лидеров, в которую также вошли Дональд Трамп и премьер Ирака аль-Абади. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон отправился в Эрбиль, чтобы уговорить Барзани отложить референдум: задача поражения ИГИЛ еще не решена, лучше вернуться к теме через два года. Лига арабских государств тоже высказалась за перенос.

Очень жесткое заявление сделал Иран устами секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани: «Провозглашение независимости Иракского Курдистана положит конец всем военным соглашениям между Ираном и Иракским Курдистаном».

Однако Масуд Барзани уже запустил машину референдума и останавливаться не хотел. Теперь в его руках, как он считает, козырь – мнение большинства иракских курдов. На президентских и парламентских выборах Курдистана, которые состоятся 1 ноября, этот козырь, несомненно, сыграет в пользу сторонников Барзани, хотя он и заявил, что лично не станет баллотироваться на президентский пост, а уйдет на какую-то военную должность, что не помешает ему контролировать власть.

Но нежелание иракских курдов считаться с союзниками порождает ответное недоверие. Барзани уверен, что военная необходимость в пешмерге удержит недовольные стороны от ответных мер, но Турция и Франция уже будто бы разрабатывают пакет санкций, который коснется прежде всего возможностей продажи нефти региональным правительством Курдистана. Это был бы сильный удар по финансам Барзани. Не исключают и жесткий вариант ответа.

За два дня до референдума парламент Турции разрешил применение вооруженных сил страны на территории Сирии и Ирака. В первую очередь это коснется, конечно, сирийских курдов, но и иракским дан сигнал, что может быть всякое. Все эти обстоятельства, скорее всего, удержат Масуда Барзани и его сторонников от доведения вопроса независимости до логического конца. Курды сильны сильными союзниками, между которыми они маневрируют, и нефтью. Лишившись их, они лишат смысла свои мечты о государстве.