За независимость Иракского Курдистана проголосовали 91,83% избирателей, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.
"По итогам подсчета 3,44 миллиона голосов, положительно ответили 91,83 процента, отрицательно — 8,17 процентов", — сообщили в комиссии.
В комиссии также отметили, что очень высокий процент, свыше 90%, показали курдские районы в провинции Киркук (спорной с Багдадом), а также езидский район Синджар и христианские районы в провинции Найнава. Самый низкий процент "за", около 51% — в городе Сулеймания.