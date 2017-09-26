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Курды проголосовали за независимость новые цифры

 

За независимость Иракского Курдистана проголосовали 91,83% избирателей, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.

"По итогам подсчета 3,44 миллиона голосов, положительно ответили 91,83 процента, отрицательно — 8,17 процентов", — сообщили в комиссии.

В комиссии также отметили, что очень высокий процент, свыше 90%, показали курдские районы в провинции Киркук (спорной с Багдадом), а также езидский район Синджар и христианские районы в провинции Найнава. Самый низкий процент "за", около 51% — в городе Сулеймания.

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