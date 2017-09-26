Трамп снова пригрозил КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью готовы к военному решению конфликта с Северной Кореей, передает Reuters.

«Мы полностью подготовлены ко второму варианту, не предпочитаемому нами варианту», — отметил американский лидер.

При этом Трамп предупредил, что военное решение будет иметь ужасные последствия для коммунистической страны.

«Это будет разрушительно, я могу вам сказать, что это будет разрушительно для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нужно будет использовать его, мы это сделаем», — подчеркнул президент США.