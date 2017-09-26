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Константин Генич: «Карабах» проиграет «Роме», но много не пропустит»

Автор: Отдел спорта 

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич подготовил прогноз на завтрашний матч Лиги чемпионов «Карабах» – «Рома». Эксперт ставит на то, что римляне победят, но не очень крупно.

«Историческое событие в Баку: «Карабах» на переполненном стадионе будет принимать «Рому», - цитирует Генича «Рейтинг букмекеров». - Конечно, «Рома» сильнее. Но «Карабах» уже послушал гимн Лиги чемпионов, прочувствовал, что это за турнир, понял, что такое соперники топ-уровня, проиграв 0:6 «Челси». Но это ни о чем не говорит. Для «Карабаха» каждый матч праздник. Каждый приезд такого соперника, как «Рома», это событие и для команды, и для бакинских болельщиков, болельщиков всего Азербайджана.

«Карабах» упрется, будет стараться, будет биться, но класс «Ромы» должен сказаться. «Рома» взяла очко в домашней игре с «Атлетико», хотя должна была проиграть. Думаю, что команда Ди Франческо добилась хорошего результата в 1-м туре. И для того, чтобы вести борьбу за выход из группы, нельзя терять очки с «Карабахом» даже на выезде.

«Рома», скорее всего, выиграет, но это будет не самый результативный матч. Не думаю, что «Карабах» снова позволит себе много пропустить. 2-3 мяча пропустит, может, и меньше. Возможно, со счетом 1:0 выиграет «Рома».

Попробую сыграть победу «Ромы» через тотал меньше. «Рома» и тотал меньше 3,5 мяча за хороший коэффициент 2,01. Можно рассмотреть вариант поскромнее – победа «Ромы» и тотал меньше 4,5 мяча за 1,62. «Рома», в общем, выиграет, но вряд ли это будет сверхрезультативный матч.

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