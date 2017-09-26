В Москве эвакуируют кинотеатры

Четыре сообщения об угрозах взрыва в московских кинотеатрах поступили в оперативные службы столицы во вторник. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили три сообщения об угрозах взрыва в кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте, киноконцертном комплексе "Баку" на улице Усиевича и киноклубе-музее "Эльдар" на Ленинском проспекте. Здания проверяются кинологами", - сказал собеседник агентства. Кроме того, были эвакуированы посетители кинотеатра "Алмаз Синема" в Солнцево.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.