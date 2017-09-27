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США не поддержали референдум курдов

 

США не поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался недавно с представителями обеих сторон.

«Мы выразили свои глубокие опасения. Мы рассматриваем это как односторонний референдум», — добавила она, выразив сомнения в том, что кто-либо из членов международной антитеррористической коалиции его одобрил.

Также Нойерт подчеркнула, что Соединенные Штаты «поддерживают единый демократический Ирак».

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