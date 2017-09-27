Бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, более известного в политико-криминальных кругах как Джаник, часто называют азербайджанским Остапом Бендером. Но хорошо знакомые с героем Ильфа и Петрова читатели с таким сравнением не согласятся. Ведь как можно сравнить мелкого махинатора столетней давности с крупным банкиром, в одиночку распилившим годовой бюджет Азербайджана. Но все же есть одна черта, которая их все же объединяет, – умение использовать с выгодой человеческую наивность. Вот что легло в основу преступной деятельности Джаника, из-за которого целая страна все еще испытывает финансовые трудности, а банковская система все еще не может прийти в себя.
Джаник
Действительно, чтобы провернуть столь масштабные махинации по распилу вверенного капитала и отмыванию денег, нужны, казалось бы, недюжинные способности.
Именно таким оказался на поверку Джаник – бывший глава Межбанка. Не поддается воображению, но факт - кто-то разграбил крупнейший банк страны, повесив на шею государства внешних и внутренних долгов на сумму 15 млрд. манатов, а отзывались о нем, как о некоем герое, ставшем жертвой политических интриг. Да, на его странице в Википедии так и указано – «невинная жертва политической системы», «арестованный по сфальсифицированному обвинению». И особо подчеркивается, что узник совести «Джахангир Гаджиев томится в политических застенках». Прямо не вор, а Мартин Лютер Кинг какой-то, жертва, словно бабочка, подлетевшая к пламени системы…
А куда деть дорогие костюмчики, часы, самолеты, виллы, золотые унитазы и другие «луи витоны» в промышленных масштабах? Причем, достопочтенный банкир не мог позволить себе отовариваться в фешенебельных бакинских бутиках, выбирая легендарный лондонский брэнд Harrods. В лондонских бутиках Джаник в один день совершал покупки аж на… 200 тыс. манатов!
расходы Джаника
расходы Джаника
Вот этот политзек за несколько часов приобретал «лондонские тряпки», превышающие стоимость нескольких бакинских квартир. «Щедрость» Джаника за народные деньги поражает воображение – он мог за один вечер оплатить в элитном ресторане The ARTS Club 8656 манатов (более чем десять тысяч долларов)… за счет вкладов населения в Межбанк.
Параллельно подкупается пресса, полным ходом идет раздутая рекламная кампания, помпезно проводятся какие-то декоративные форумы глобального масштаба, призванные только для того, чтобы «народный банкир» раздувал щеки и строил умное лицо. И была еще у этого «великого» мужчины своя муза - этакая мечта поэта.
А на помпезное явление этой музы в высшем свете требовались многомиллионные расходы. Вот и вручаются супруге Джанике – воровайке Замире - межбанковские кредитные карты. Жена президента банка нещадно транжирит около 8 млн. долларов. Тысячи долларов на маникюр, 200 тыс. фунтов стерлингов на шубу, кольца и браслеты, юбки и жакеты… Только за один день 1 августа 2009 года она оставила в бутике TOURBILLON более 115 тыс. манатов.
расходы Замиры
А за покупками, конечно, только на личном самолете, купленном тоже на средства Межбанка. Один раз живем, шампанского всем!!! Банк за все платит! Но, оказывается, и бакинский воздух вреден для дорогих мехов – срочно королевское поместье в Лондоне. Негоже семье банкира общаться с простым людом – подавай ей британскую аристократию. А летом на Сардинию рядом с Абрамовичем, который и в Лондоне сосед за забором. Жизнь удалась? На первый взгляд, да. Но вот маленькая загвоздка: Абрамович покупает все на заработанные деньги, а Джаник - на краденные, народные...
А это требует большого умения - обманывать и вновь обманывать клиентов. И Джанику удалось превратить все это в целую систему и даже в искусство, ставшее инструментом для преступной деятельности, как отмычка для обычного вора. Но банк-то не личный, Межбанк принадлежит акционерам, главным из которых, как мы неоднократно указывали, выступает само государство азербайджанское. Тут с мелким обманом далеко не поедешь, требуется обман тотальный, с размахом, наглый.
Скажем, нагрянул обязательный аудит, а им украдена пара миллиардов долларов. Значит, надо нарисовать нужные цифры и купить с потрохами самого аудитора. Или надо отчитаться регулятору, а здесь почти все кредиты - невозвратные. Да кто вернет-то украденное! Кредиты без обеспечения давно уже распилены, они отданы под уникальные и высокодоходные проекты. А обман вкладчиков и клиентов продолжается – они должны нести в банк свои сбережения, иначе вся пирамида рухнет. В обмане и другие банки, дающие деньги под «гениального и кристально чистого» банкира.
Для такого размаха, безусловно, надо сколотить тайный криминальный союз, который включил в себя и преступную сеть. «Мафия албанская» - веселые ребята. Вот с ними и освоил Джаник 350 млн. долларов, а еще 440 миллионов отмыл в криминальной Абхазии.
Но растущие масштабы требовали все новых вливаний. И Джаник решил воровать все - нет в банке того, чего нельзя было бы украсть. А то, что нельзя украсть - надо заложить, потом перезаложить. Потом все сложить в кучу и перетащить за границу.
Театр начинается с вешалки, а банк - с кассы. Надо выгрести из кассы все. И глубоко шагнул в эту кассу Джаник. Банк выдает кредиты - так надо с каждого кредита брать астрономический откат. Обеспечения нет реального – откат побольше.
А то, что возврат кредита под вопросом, банкиру нипочем – деньги-то не его, а какой-то старушки-вкладчицы или клиента-бизнесмена. И потом, зачем кому-то вообще выдавать кредиты и брать «шапку». Давай вообще оформлять их на своих - шофера, няню, массажистку, охранника, садовника, одноклассника… Мелькают страны, офшоры, миллионы превращаются в миллиарды. Первый, второй, третий миллиард. Скучно….. Давай до 10-ти доведем. Деньги-то не его, а вот украл, так они и стали принадлежать банкиру. Алгоритм приятный, воровской, древний. А еще - почему роскошный банк должен все закупать по реальной цене? Не солидно. Надо по-богатому. Пачка бумаги стоит 1 манат? Так это для бедных. Давай ее же за 8 манатов покупать. По-царски? 7 манатов Джанику, и душа его тихо парит над потолком.
Ну, а самое главное правило у воров, независимо от масштабов их «деятельности», - не попадаться, а если уж попался – валить все на других. Эту воровскую философию хорошо усвоил Джаник, выступающий в роли узника беС совести.
А объяснения его легче назвать просто детским лепетом. Смысл их можно свести к одному: «…знаете ли, я не финансист. Я – свободный художник и мыслящий философ». Казалось бы, и наказание надо принять по-филосовски сдержанно, осознав всю глубину своей вины. А лишить страну годового бюджета и говорить после этого о своей невинности, – просто не по-людски...