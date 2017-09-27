Бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, более известного в политико-криминальных кругах как Джаник, часто называют азербайджанским Остапом Бендером. Но хорошо знакомые с героем Ильфа и Петрова читатели с таким сравнением не согласятся. Ведь как можно сравнить мелкого махинатора столетней давности с крупным банкиром, в одиночку распилившим годовой бюджет Азербайджана. Но все же есть одна черта, которая их все же объединяет, – умение использовать с выгодой человеческую наивность. Вот что легло в основу преступной деятельности Джаника, из-за которого целая страна все еще испытывает финансовые трудности, а банковская система все еще не может прийти в себя.

Действительно, чтобы провернуть столь масштабные махинации по распилу вверенного капитала и отмыванию денег, нужны, казалось бы, недюжинные способности.

Именно таким оказался на поверку Джаник – бывший глава Межбанка. Не поддается воображению, но факт - кто-то разграбил крупнейший банк страны, повесив на шею государства внешних и внутренних долгов на сумму 15 млрд. манатов, а отзывались о нем, как о некоем герое, ставшем жертвой политических интриг. Да, на его странице в Википедии так и указано – «невинная жертва политической системы», «арестованный по сфальсифицированному обвинению». И особо подчеркивается, что узник совести «Джахангир Гаджиев томится в политических застенках». Прямо не вор, а Мартин Лютер Кинг какой-то, жертва, словно бабочка, подлетевшая к пламени системы…

А куда деть дорогие костюмчики, часы, самолеты, виллы, золотые унитазы и другие «луи витоны» в промышленных масштабах? Причем, достопочтенный банкир не мог позволить себе отовариваться в фешенебельных бакинских бутиках, выбирая легендарный лондонский брэнд Harrods. В лондонских бутиках Джаник в один день совершал покупки аж на… 200 тыс. манатов!

Вот этот политзек за несколько часов приобретал «лондонские тряпки», превышающие стоимость нескольких бакинских квартир. «Щедрость» Джаника за народные деньги поражает воображение – он мог за один вечер оплатить в элитном ресторане The ARTS Club 8656 манатов (более чем десять тысяч долларов)… за счет вкладов населения в Межбанк.

Параллельно подкупается пресса, полным ходом идет раздутая рекламная кампания, помпезно проводятся какие-то декоративные форумы глобального масштаба, призванные только для того, чтобы «народный банкир» раздувал щеки и строил умное лицо. И была еще у этого «великого» мужчины своя муза - этакая мечта поэта.

А на помпезное явление этой музы в высшем свете требовались многомиллионные расходы. Вот и вручаются супруге Джанике – воровайке Замире - межбанковские кредитные карты. Жена президента банка нещадно транжирит около 8 млн. долларов. Тысячи долларов на маникюр, 200 тыс. фунтов стерлингов на шубу, кольца и браслеты, юбки и жакеты… Только за один день 1 августа 2009 года она оставила в бутике TOURBILLON более 115 тыс. манатов.

А за покупками, конечно, только на личном самолете, купленном тоже на средства Межбанка. Один раз живем, шампанского всем!!! Банк за все платит! Но, оказывается, и бакинский воздух вреден для дорогих мехов – срочно королевское поместье в Лондоне. Негоже семье банкира общаться с простым людом – подавай ей британскую аристократию. А летом на Сардинию рядом с Абрамовичем, который и в Лондоне сосед за забором. Жизнь удалась? На первый взгляд, да. Но вот маленькая загвоздка: Абрамович покупает все на заработанные деньги, а Джаник - на краденные, народные...

А это требует большого умения - обманывать и вновь обманывать клиентов. И Джанику удалось превратить все это в целую систему и даже в искусство, ставшее инструментом для преступной деятельности, как отмычка для обычного вора. Но банк-то не личный, Межбанк принадлежит акционерам, главным из которых, как мы неоднократно указывали, выступает само государство азербайджанское. Тут с мелким обманом далеко не поедешь, требуется обман тотальный, с размахом, наглый.

Скажем, нагрянул обязательный аудит, а им украдена пара миллиардов долларов. Значит, надо нарисовать нужные цифры и купить с потрохами самого аудитора. Или надо отчитаться регулятору, а здесь почти все кредиты - невозвратные. Да кто вернет-то украденное! Кредиты без обеспечения давно уже распилены, они отданы под уникальные и высокодоходные проекты. А обман вкладчиков и клиентов продолжается – они должны нести в банк свои сбережения, иначе вся пирамида рухнет. В обмане и другие банки, дающие деньги под «гениального и кристально чистого» банкира.

Для такого размаха, безусловно, надо сколотить тайный криминальный союз, который включил в себя и преступную сеть. «Мафия албанская» - веселые ребята. Вот с ними и освоил Джаник 350 млн. долларов, а еще 440 миллионов отмыл в криминальной Абхазии.

Но растущие масштабы требовали все новых вливаний. И Джаник решил воровать все - нет в банке того, чего нельзя было бы украсть. А то, что нельзя украсть - надо заложить, потом перезаложить. Потом все сложить в кучу и перетащить за границу.

Театр начинается с вешалки, а банк - с кассы. Надо выгрести из кассы все. И глубоко шагнул в эту кассу Джаник. Банк выдает кредиты - так надо с каждого кредита брать астрономический откат. Обеспечения нет реального – откат побольше.

А то, что возврат кредита под вопросом, банкиру нипочем – деньги-то не его, а какой-то старушки-вкладчицы или клиента-бизнесмена. И потом, зачем кому-то вообще выдавать кредиты и брать «шапку». Давай вообще оформлять их на своих - шофера, няню, массажистку, охранника, садовника, одноклассника… Мелькают страны, офшоры, миллионы превращаются в миллиарды. Первый, второй, третий миллиард. Скучно….. Давай до 10-ти доведем. Деньги-то не его, а вот украл, так они и стали принадлежать банкиру. Алгоритм приятный, воровской, древний. А еще - почему роскошный банк должен все закупать по реальной цене? Не солидно. Надо по-богатому. Пачка бумаги стоит 1 манат? Так это для бедных. Давай ее же за 8 манатов покупать. По-царски? 7 манатов Джанику, и душа его тихо парит над потолком.

Ну, а самое главное правило у воров, независимо от масштабов их «деятельности», - не попадаться, а если уж попался – валить все на других. Эту воровскую философию хорошо усвоил Джаник, выступающий в роли узника беС совести.

А объяснения его легче назвать просто детским лепетом. Смысл их можно свести к одному: «…знаете ли, я не финансист. Я – свободный художник и мыслящий философ». Казалось бы, и наказание надо принять по-филосовски сдержанно, осознав всю глубину своей вины. А лишить страну годового бюджета и говорить после этого о своей невинности, – просто не по-людски...