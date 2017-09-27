Филиппины заинтересовались российским оружием

Филиппины направили РФ предварительный запрос на приобретение российского оружия, в настоящий момент идет проработка схем по финансированию его поставок, сообщил РИА Новости глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано.

"Мы направили предварительный запрос на оборудование в Россию, которое нам нужно. Мы обратились в Минфин Филиппин помочь нам проработать финансовые схемы по нему", — сказал он.

Он добавил, что у его страны не так много ресурсов для обеспечения российских поставок в короткие сроки, но с течением времени Филиппины сделают это и благодаря этим поставкам получат надежную систему обороны.

Он также добавил, что его ведомство продолжает готовить визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Филиппины и его встречу с президентом страны Родриго Дутерте.