Ситуацию в Иракском Курдистане из Эрбиля haqqin.az обрисовал глава холдинга RKB, общественный деятель, выпускник Азгосмедуниверситета доктор Бижан.

Состоявшийся референдум вызвал духовный подъем у населения всего Курдистана. Высокая явка на избирательных участках в день голосования показала, что для курдов вопрос независимости был и остается судьбоносным, подчеркнул собеседник haqqin.az.

Как утверждает курдский доктор, получивший образование в Азербайджане, не только курды, но и буквально все этнические и религиозные группы, населяющие регион, так же активно участвовали в референдуме. К примеру, ведущие партии туркменов и духовные лидеры курдов-езидов также отдали свои голоса за независимость.

«Население не ожидает каких-то силовых действий со стороны центральной власти или соседних стран. В Эрбиле и других городах обстановка спокойная, в прежнем режиме работают транспорт, службы региональной администрации, магазины и пр. Закрытие границы со стороны Турции на количестве товаров на прилавках магазинов не отразилось. Руководители Курдистана считают, что ни центральной власти в Багдаде, ни соседним странам невыгодно затевать очередной вооруженный конфликт.

Торгово-экономические отношения Южного Курдистана с Турцией доходят до 10 млрд долларов. Турецкие компании работают во многих сферах экономики региона, а в сфере строительства южного Курдистана турецкие предприятия составляют 60%.

Нефть на месторождениях в Курдистане добывают ведущие нефтяные компании мира - Exxon, Total, Talisman Energy, Genel Energy, Hunt Oil и др. Крупные энергетические проекты в южном Курдистане есть у российской «Газпромнефти», а «Роснефть» подписала с правительством Иракского Курдистана контракт на покупку и продажу нефти в 2017−2019 годах. Нефть из нашего региона экспортируется по всему миру, включая и Турцию, через территорию которой проходит и ее транзит.

Думаю, что Россия и другие страны, компании которых работают в Курдистане, сыграют стабилизирующую роль в отношениях между Багдадом, Эрбилем и соседними государствами», - уверен доктор Бижан.

Курды во всем мире считают Керкук столицей Курдистана, и контроль над этой провинцией, несмотря на возражения Багдада, останется у курдов, считает он.

«А опасения Турции и ИРИ по поводу курдского сепаратизма вообще непонятны. С 1992 года Иракским Курдистаном руководят сами курды, и никогда курдская администрация не выдвигала каких-то территориальных претензий в отношении Турции, Ирана или какой-то другой соседней страны. За это время курды де-юре построили собственное государство, где уважают права всех этнических, религиозных групп, обеспечены права женщин и др. У нас есть шанс построить в очень сложном регионе реально демократическое государство, которое будет фактором стабильности и соблюдения демократических свобод. Курды уже играют ключевую роль в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке, так как вооруженные формирования - пешмерге - сыграли исключительную роль в войне с самой главной угрозой в Ближневосточном регионе – ИГ. Наши военные развеяли миф о чуть ли непобедимости джихадистов ИГ», - подчеркнул Бижан.

В ближайшее время лидеры курдов постараются наладить диалог с центральной властью в Багдаде, а также с Анкарой и Тегераном. У стран региона нет другой альтернативы, кроме сотрудничества, убежден он.