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Председатель Госкомтаможни предлагает декриминализацию экономической контрабанды эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, собкор 

Понятие «таможенный конфискат» достаточно часто встречается в жизни современного общества. В первую очередь, конечно же, с ним сталкиваются в прессе, если рассказывается об осуществленных таможней операциях и выемке незадекларированных или запрещенных товаров. Решение об изъятии товара обычно принимается по судебному постановлению или административному акту. Вместе с тем конфискованные таможней вещи нередко на абсолютно законных основаниях реализуются через магазинные сети, аукционы, интернет-торговлю.

Подобная практика осуществляется в некоторых европейских странах, в том числе в России и Украине. На  рынке конфиската представлены самые разные товары. Причем на продажу выставляются, как правило, не только изъятые на таможне предметы массового потребления, но и банковский конфискат недвижимости, автомобилей, и вещи, изъятые судебными приставами, и лизинговый конфискат и прочие его виды. Стоимость таких товаров достаточно бюджетна и приемлема для большинства покупателей. Купить конфискованную продукцию можно как в самых обычных магазинах, так и воспользовавшись услугами интернет-посредников.

А что происходит с конфискованными товарами в Азербайджане? Как рассказал haqqin.az председатель Государственного таможенного комитета страны Айдын Алиев, изъятые таможней товары у нас реализуются через товарно-сырьевую биржу.

«Прежде всего специальная комиссия, куда входят и представители Госкомтаможни, проводит оценку таких товаров. Затем комиссия обращается в Центр движимого и недвижимого имущества при той же бирже, которая дает добро на продажу конфиската через аукцион. В дальнейшем происходит актовая реализация.

Если взять показатели за последние год и восемь  месяцев, то на сегодняшний день реализовано изъятых нами товаров на общую сумму чуть больше 676 тысяч манатов. За это время конфисковано и продано 80 автомобилей на общую сумму 496 тысяч манатов. На 100 тысяч манатов реализовано спиртных напитков, на 44 тысячи – телефонов, еще на 36 тысяч - сухофруктов.

Как правило, обязательной конфискации подлежат  сигареты и лекарственные препараты, которые в дальнейшем попросту уничтожаются. Товары же, которые разрешено выставлять на аукцион, проходят обязательные оценку и контроль качества.

К сожалению, в действующем законодательстве Азербайджана не предусмотрено финансовых санкций за экономическую контрабанду. К примеру, та же Украина пошла по пути декриминализации экономической контрабанды, квалифицировав ее как административное правонарушение.

Большинство азербайджанских специалистов считают, что экономическую контрабанду необходимо декриминализировать и в нашем законодательстве. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на разных уровнях, но пока не нашли поддержки. На сегодняшний день самым эффективным видом наказания за это правонарушение являются экономические и финансовые санкции, но ввиду того, что, согласно части 1 статьи 206 Уголовного кодекса страны, не предусмотрены такие экономические санкции, как и конфискация предметов преступления и штраф,  правонарушители к экономической и финансовой ответственности не привлекаются. Если вновь привести в пример украинский опыт, то в этой стране за экономическую контрабанду обязательны и конфискация, и  конкретный штраф. Оформляется протокол об административном правонарушении, дело отправляется в суд, который выносит постановление, согласно которому человек лишается и предмета контрабанды и облагается серьезными штрафными санкциями. В прошлом году мы задержали 1 млн 623 тысячи долларов, 52 тысяч евро, 31 миллион российских рублей, 230 тысяч манатов, более 22-х кг золота. И практически всё это было возвращено владельцам, так как в части первой статьи 206 нет конкретного указания о конфискации. То есть таможенники вынуждены все поначалу изъятое возвращать. За восемь месяцев этого года опять же задержано 796 тысяч долларов, 5 тысяч фунтов, 16 миллионов рублей, 147 тысяч евро и 65 тысяч манатов.

В связи со всем этим таможенники уверены, что декриминализация экономической контрабанды может привлечь дополнительные средства в бюджет», - считает глава азербайджанской Гостаможни Айдын Алиев.

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Председатель Госкомтаможни предлагает декриминализацию экономической контрабанды эксклюзив
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