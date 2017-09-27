УЕФА исключил Бахрама Багирзаде из списка знаменитых фанатов «Карабаха»

Официальный сайт УЕФА убрал информацию о «Карабахе» из статьи о знаменитых болельщиках 32 клубов, выступающих на групповой стадии Лиги чемпионов.

Как уже сообщал haqqin.az, главным звездным фанатом «Карабаха» был назван бывший член команды КВН «Парни из Баку», шоумен и актер Бахрам Багирзаде. Однако позднее фрагмент текста, посвященный «Карабаху» и Багирзаде, пропал из материала. При этом информация обо всех остальных командах в статье УЕФА осталась.

Судя по всему, УЕФА лишил Бахрама статуса звездного фаната «Карабаха» из-за его связей с «Нефтчи».

«На самом деле один из лидеров легендарной команды КВН «Парни из Баку», ставший в ее составе «чемпионом 20-го века», с детства является фанатом «Нефтчи», - было написано на сайте УЕФА. - Однако его любимцы в этом сезоне остались вне еврокубков, и он вместе с остальными азербайджанскими болельщиками сплотился вокруг «Карабаха».

«В азербайджанской премьер-лиге выступают восемь команд, однако сейчас фанаты всех этих клубов болеют за «Карабах», который сотворил историю, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов, и, мы надеемся, продолжим ее писать», - приводились слова Бахрама Багирзаде на официальном ресурсе Европейского футбольного союза.

«Парень из Баку» был также членом Наблюдательного совета «Нефтчи». Возможно, в УЕФА с опозданием узнали об этом, а, узнав, решили, что называть экс-сотрудника и фаната «Нефтчи» знаменитым болельщиком «Карабаха» не совсем этично.

Напомним, что в списке звездных фанатов УЕФА указал таких известных людей, как Мадонна, которая болеет за португальскую «Бенфику», Моника Белуччи («Рома»), Лучано Паваротти («Ювентус»), Сергей Лавров («Спартак»), Роджер Федерер («Базель»), Усэйн Болт («Манчестер Юнайтед»), Нико Росберг («Бавария»), Коби Брайант («Барселона»), Рафаэль Надаль («Реал») и т.д.