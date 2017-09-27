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Минобороны о новых обстрелах армян

 

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 131 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Ноемберянском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекском районах.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского райоов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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