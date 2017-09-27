Россия уничтожила командиров "Джебхат ан-Нусры"

В провинции Идлиб ликвидировали пятерых влиятельных полевых командиров, руководивших террористами группировки "Джебхат ан-Нусра", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Террористы 18 сентября напали на российских военных полицейских в провинции Хама.

По словам Конашенкова, для поиска и уничтожения командиров боевиков задействовали всю многоуровневую систему разведки Минобороны в Сирии.

Как пояснил Конашенков, в рамках операции раскрыты были место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") южнее города Идлиб. Он подчеркнул, что по ним нанесли точный ракетно-авиационный удар после подтверждения информации по нескольким каналам о сборе полевых командиров в строении вне населенного пункта.

"В результате удара ликвидированы Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)", — сказал Конашенков.

По его словам, вместе с командирами уничтожили еще 32 боевиков, а также находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ и шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.

Как подчеркнул Конашенков, факт гибели руководства и младших командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" подтвердился по нескольким независимым каналам.

"Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются", — заключил он.