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Глава Совбеза Беларуси на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщает официальный сайт главы государства.

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Глава Совбеза Беларуси на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
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