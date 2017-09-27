Государственный таможенный комитет Азербайджана прокомментировал информацию о том, в турецком городе Чорум был остановлен большегрузный автомобиль, в котором обнаружены нелегальные мигранты – граждане Азербайджана и Афганистана, направлявшиеся через территорию Турции в Европу.

Согласно информации, во время проведенного комитетом расследования стало известно, что большегрузный автомобиль с госномерами 34 DH9435 не был замечен на таможенной территории Азербайджана. Прицеп большегрузного автомобиля с госномерами 34 EL322 был на территории Азербайджана всего один раз – в 2010 году.

«К тому же, из репортажей, подготовленных турецкими СМИ, становится понятно, что в грузовике находились мигранты афганской, таджикской, туркменской, узбекской национальности. Об Азербайджане и азербайджанцах вообще не идет речи», - говорится в заявлении.



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В турецком городе Чорум накануне полицейскими был остановлен большегрузный автомобиль. Водитель, припарковав машину на обочине, сбежал, а в автомобиле были обнаружены нелегальные мигранты – граждане Азербайджана и Афганистана, которые через Турцию пытались попасть в Европу, пишет Мilliyet.

Согласно информации, многим из мигрантов удалось скрыться. Полиция сейчас разыскивает их, а также водителя транспортного средства.

По предварительным данным, всего в автомобиле находилось 214 человек, среди которых 11 детей и 24 женщины.