Азиатский банк выделит Азербайджану $1,7 миллиарда

Азиатский банк развития утвердил бизнес-план по Азербайджану на 2017 - 2020 годы, в котором предусмено выделение АБР Азербайджану семи кредитов, говорится в сообщении на сайте банка.

При этом на 2018 год банк зарезервировал для Азербайджана кредитов на $700 миллионов, на 2019 год – на $450 миллионов и на 2020 год - на $450 миллионов.

В документе приоритетными банком обозначены сектора транспорта, энергетики, водоснабжения, обслуживания и городской инфраструктуры. Для выполнения государственных обязательств и осуществления кредитной программы в 2018 - 2020 годы в плане предусмотрено выделение кредита в объеме 1,680 миллиарда долларов и технической помощи в размере 2,5 миллиона долларов.

В документе отмечается, что АБР рассмотрит также финансирование программы сотрудничества между государством и частным сектором.