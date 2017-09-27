МИД России: «Иракские курды и арабы должны жить в едином государстве»

Спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом должны решаться путем диалога для выработки формулы сосуществования в едином государстве. Об этом заявили сегодня в МИД России в связи с прошедшим 25 сентября референдумом о независимости Иракского Курдистана, передает РИА Новости.

«В Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов, - указали в российском дипведомстве. - Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства».

«Неизменной остается наша поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока», - подчеркнули в МИД РФ.