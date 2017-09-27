В Азербайджане в сфере туризма работают 46 тысяч человек. Об этом заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев на пресс-конференции по поводу Дня туризма, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам министра, за первые восемь месяцев этого года Азербайджан посетили свыше 1 миллиона 818 тысяч человек, что на 23% больше, чем за прошлый год. А.Гараев сказал, что к концу 2017 года число туристов, посетивших Азербайджан составит 2 миллиона 600 тысяч человек.

Министр также отметил рост внутреннего туризма в Азербайджане. Так, регионы Азербайджана посетили 1 миллион 294 тысячи человек.

А.Гараев подчеркнул, что туристический сектор является одним из самых быстроразвивающихся в Азербайджане. По его словам, туристы за восемь месяцев этого года потратили в стране 1 миллиард 300 миллионов манатов, 713 миллионов из которых - через безналичные расчеты.

По словам министра, в Азербайджане в настоящее время функционируют 563 отеля.