Террористическая организация "Талибан" взяла ответственность за ракетный обстрел аэропорта в Кабуле. Целью атаки был глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает Tolo News.

Телеканал также сообщил о 20 - 30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.



* * * 11:44

Вблизи международного аэропорта в Кабуле разорвались несколько ракет, сообщает телеканал Al Jazeera.

По меньшей мере две ракеты упали рядом с аэродромом вскоре после прибытия в афганскую столицу министра обороны США Джеймса Мэттиса и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По данным афганского телеканала Tolo News, все полеты из международного аэропорта Кабула отменены, проводится эвакуация людей.

Отметим, что шеф Пентагона и генсек НАТО прибыли в среду в Афганистан с необъявленным визитом. В Кабуле у них запланированы переговоры с руководством страны.