В Узбекистане отменили хлопковое рабство

Незадолго до полуночи 21 сентября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел заседание Кабинета министров страны, на котором поручил должностным лицам обеспечить выполнение принятого более месяца назад правительственного указа, призванного положить конец применению принудительного труда при сборе хлопка, сообщает Gazeta.uz.

«Категорически запрещается в принудительном порядке привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года лиц, не достигших возраста 18 лет, а также сотрудников организаций, учреждений сферы образования и здравоохранения, занятых трудовой деятельностью», — привело издание цитату из указа в своем сообщении по этому поводу.

Принудительный труд в сезон сбора хлопка был в Узбекистане обычной практикой. В основном на поля выгоняли работников государственного сектора и студентов. Но в последние годы данная практика подвергалась острой критике со стороны западных правительств и правозащитных организаций, особенно касательно использования детского труда.

По сообщениям СМИ, буквально через несколько часов после выступления Арипова на поля пригнали автобусы, отвезшие студентов и государственных служащих домой.

«Нас разбудили в 3 часа ночи, сказали, что едем домой. В 5 часов мы были в Навои, а сейчас уже на учебе», — сообщили изданию студенты одного из вузов, собиравшие хлопок в Навоийской области, и примерно то же учащиеся из Кашкадарьинской области.

Причина: из Европы в республику прибыла группа проверяющих. Вчера "на хлопок" привезли студентов Горного института, сегодня их тоже отправили обратно домой», — сказал радио «Озодлик» читатель из Навоийской области.

Те, кто скептически относится к мотивам правительства в этом вопросе, задаются вопросом, почему власти только сейчас озаботились выполнением указа, принятого еще 8 августа.

Руководитель Узбекско-германского форума по правам человека Умида Ниязова предположила, что экстренный отзыв людей с полей, возможно, находится в связи словами президента Всемирного банка Джима Ен Кима о применении принудительного труда, прозвучавшими в ходе его встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметим, что в Азербайджане после начала восстановления и развития сферы хлопководства работников бюджетных организаций также стали привлекать на сбор хлопка