Бои на востоке Турции: уничтожены женщины-террористки

Сегодня в 08:30В по местному времени в районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари произошел бой между местными силами правопорядка и террористами ПКК, передает Haber 7.

«В ходе боестолкновения были уничтожены пять террористов - мужчина и пять женщин. Были захвачены пулемет, гранатомет РПГ-11 и 6 автоматов Калашникова. В настоящее время проводится расследование инцидента», - говорится в сообщении правоохранительных органов Турции.

Отметим, что накануне в этом же районе были уничтожены двое террористов ПКК.