Подписаться на уведомления
 

Футболист «Ромы» назвал азербайджанского болельщика «уродом» видео

 

Любопытный инцидент произошел вчера во время прибытия футболистов «Ромы» в бакинский отель Marriott.

Когда игроки выходили из автобуса, направляясь к гостинице, один из болельщиков крикнул "Forza Lazio!" - «Вперед, "Лацио"!». Если кто не знает: «Лацио» - это также римский футбольный клуб, самый принципиальный соперник «Ромы».

Футболист «Ромы» Раджа Наингголлан не растерялся и быстро нашел, что ответить болельщику. Бельгиец индонезийского происхождения крикнул: "Ciao brutto!", что означает: «Привет, урод!», или «Привет, плохой парень!», в зависимости от степени враждебности у человека, произносящего эти слова.

5035 просмотров


Старости
Азербайджанский чиновник попал под колпак за пропаганду Курдистана
Азербайджанский чиновник попал под колпак за пропаганду Курдистана
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
28 Сен 16° / 12°
29 Сен 19° / 12°
30 Сен 21° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0026 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Даже Роберт Просинечки не верит в «Карабах» «Рома» забьет много голов…»
Женщина в хиджабе бросила "коктейль Молотова" в мемориал Буданову
Гражданину Азербайджана не удалось обмануть российских пограничников
Порошенко созывает военный кабинет
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подает в отставку российские источники; обновлено
В Афганистане хотели убить шефа Пентагона Обновлено
Азербайджан продвинулся в рейтинге конкурентоспособности
В Баку будет пасмурно и дождливо
Футболист «Ромы» назвал азербайджанского болельщика «уродом» видео
Бои на востоке Турции: уничтожены женщины-террористки
В Узбекистане отменили хлопковое рабство
Абульфаз Гараев обещает около 3 миллионов туристов эксклюзив
Kapital Bank отменил комиссию
На аэропортовской трассе снижена скорость движения
МИД России: «Иракские курды и арабы должны жить в едином государстве»
Азиатский банк выделит Азербайджану $1,7 миллиарда
Боевики ИГИЛ захватили в заложники иракских полицейских
Массовая эвакуация жителей в Украине Из-за взрывов на складе боеприпасов; фото
В Турции задержан грузовик с нелегальными мигрантами из Азербайджана + официальная реакция; видео; обновлено
Глава Совбеза Беларуси на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Главы Пентагона и НАТО отправились в Афганистан
Манат укрепляется к евро
Мировые цены на нефть растут
Россия уничтожила командиров "Джебхат ан-Нусры" видео
Минобороны о новых обстрелах армян
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться