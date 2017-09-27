Любопытный инцидент произошел вчера во время прибытия футболистов «Ромы» в бакинский отель Marriott.

Когда игроки выходили из автобуса, направляясь к гостинице, один из болельщиков крикнул "Forza Lazio!" - «Вперед, "Лацио"!». Если кто не знает: «Лацио» - это также римский футбольный клуб, самый принципиальный соперник «Ромы».

Футболист «Ромы» Раджа Наингголлан не растерялся и быстро нашел, что ответить болельщику. Бельгиец индонезийского происхождения крикнул: "Ciao brutto!", что означает: «Привет, урод!», или «Привет, плохой парень!», в зависимости от степени враждебности у человека, произносящего эти слова.